EHF Cup: Magdeburg makellos - Füchse jetzt Tabellenführer

Berlin (SID) - Die Handballer des SC Magdeburg haben im EHF Cup ihre makellose Bilanz gewahrt und liegen weiter klar auf Viertelfinalkurs. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert gewann am vierten Spieltag der Gruppenphase auch das Rückspiel gegen den früheren Champions-League-Finalisten HBC Nantes mit 29:28 (16:12) und bleibt Tabellenführer der Gruppe C.

Lindberg erzielte acht Treffer für die Berliner Füchse © SID

Auch die Füchse Berlin wahrten ihre Chance auf die Teilnahme am Final Four. Das Team des neuen Trainers Michael Roth, der erst am Freitag die Nachfolge des entlassenen Velimir Petkovic angetreten hatte, gewann gegen den spanischen Vertreter BM Logrona la Rioja mit 33:26 (15:14). Das Hinspiel in Spanien hatte Berlin noch mit einem Tor verloren.

Damit sind die Berliner in der Gruppe D ebenso Tabellenführer wie die Rhein-Neckar Löwen in der Gruppe B. Die Löwen hatten bereits am Mittwoch gegen den spanischen Klub Liberbank Cuenca mit 36:25 gewonnen.