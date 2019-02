EHF-Cup: Titelverteidiger Berlin vor Viertelfinaleinzug

Balatonfüred (SID) - Titelverteidiger Füchse Berlin hat im dritten Gruppenspiel des Handball-EHF-Cups den dritten Sieg gefeiert und steht vor dem Einzug ins Viertelfinale. Die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic setzte sich durch ein 34:29 (15:16) bei BM Logrono La Rioja/Spanien als Spitzenreiter der Gruppe A ab.

Die Berliner starteten mit drei Siegen in den EHF-Cup © SID

Berlin führt mit sechs Punkten vor St. Raphael Handball (4), Logrono (2) und Balatonfüredi KSE (0). Nur die Gruppensieger kommen sicher ins Viertelfinale.

Gewinnt der THW Kiel seine Staffel, ist der deutsche Rekordmeister als Ausrichter automatisch für das Final Four qualifiziert. In diesem Fall finden nur drei Viertelfinals statt. An diesen würden neben den Gruppengewinnern nur die drei besten Zweiten teilnehmen.