EHF European League: Reizvolle Gruppengegner für deutsche Teams

Köln (SID) - Die drei deutschen Handball-Bundesligisten bekommen es in der Gruppenphase der EHF European League mit reizvollen Gegnern zu tun. So trifft der SC Magdeburg in der Gruppe C unter anderem auf den früheren Champions-League-Sieger Montpellier HB. Die Rhein-Neckar Löwen wurden der Gruppe D zugelost, die Füchse Berlin kämpfen in Gruppe B um den Einzug in die K.o.-Runde.

Die EHF European League ist der Nachfolgewettbewerb des EHF Cups. Der erste Spieltag ist für den 20. Oktober angesetzt. Das Finalturnier soll am Wochenende des 22. und 23. Mai 2021 ausgetragen werden. Nach der Gruppenphase müssen die Teams noch das Achtel- und Viertelfinale überstehen. - Die deutschen Gruppen in der Übersicht:

GRUPPE B

Füchse Berlin

USAM Nimes (Frankreich)

Sporting CP (Portugal)

CS Dinamo Bucuresti (Rumänien)

1. FC Tatran Presov (Slowakei)

IFK Kristianstad (Schweden)

GRUPPE C

SC Magdeburg

Alingsas HK (Schweden)

Besiktas Aygaz (Türkei)

Montpellier HB (Frankreich)

RK Nasice (Kroatien)

HC ZSKA Moskau (Russland)

GRUPPE D

Rhein-Neckar Löwen

Tatabanya KC (Ungarn)

Kadetten Schaffhausen (Schweiz)

RK Eurofarm Pelister (Nordmazedonien)

GOG Handbold (Dänemark)

Trimo Trebnje (Slowenien)