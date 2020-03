EL-Spiel Sevilla-Rom vor Absage: Einreiseverbot für die Italiener

Köln (SID) - Dem Europa-League-Spiel am Donnerstag zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom droht die Absage. Wie die Roma via Twitter bestätigte, habe der Klub von den spanischen Behörden aufgrund der Coronakrise keine Einreiseerlaubnis erhalten.

Einreiseverbot: Sevilla gegen Rom vor Absage © SID

Die Partie sollte um 18.55 Uhr (DAZN) angepfiffen werden. Die Römer wollten keine weitere Stellungnahme abgeben und verwiesen auf die Europäische Fußball-Union (UEFA).

Der spanische Erstligist FC Getafe hatte zuvor angesichts der Coronavirus-Epidemie angekündigt, nicht zum Europa-League-Spiel am Donnerstag bei Inter Mailand zu reisen. "Wenn wir deshalb das Duell verlieren, dann verlieren wir es halt", sagte Präsident Angel Torres im Onda Cero Radio: "Wir haben bei der UEFA angefragt, ob das Spiel woanders ausgetragen werden kann und nicht im Epizentrum der Coronavirus-Epidemie."

Die italienische Regierung hatte am Montag eine Aussetzung aller sportlichen Großereignisse bis 3. April verfügt, allerdings sind internationale Fußballspiele von dieser Anordnung nicht betroffen. Sie stehen unter dem Verantwortungsbereich der UEFA.

"Wir werden nicht unsere Gesundheit riskieren. Sollte keine Änderung eintreten, werden wir nicht reisen", betonte Torres. Am Dienstag hatte es in der Champions League das Duell zwischen dem FC Valencia und Atalanta Bergamo (3:4) gegeben, es wurde unter Ausschluss der Fans und Journalisten ausgetragen.

Insgesamt starben in Italien bislang 631 Menschen an der durch das Virus verursachten Krankheit Covid-19. Mehr als 10.100 Menschen haben sich innerhalb von etwas mehr als zwei Wochen infiziert.