EM-Auftaktniederlage für Beachvolleyballer Bergmann/Harms

Den Haag (SID) - Das Beachvolleyball-Duo Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms hat zum Auftakt der Europameisterschaften in den Niederlanden eine Niederlage kassiert. Das Team vom TC Hameln, einzige deutsche Vertreter in der Männer-Konkurrenz, musste sich in Den Haag den Weltranglistendritten Janis Smedins/Aleksandrs Samoilovs aus Lettland in 42 Minuten mit 1:2 geschlagen geben.

Bergmann (links) und Harms verlieren zum Auftakt © SID

Bei der EM treffen die Beiden in der Gruppe G noch auf die Weltranglistenelften Grzegorz Fijalek/Michal Bryl aus Polen (Dienstag, 17.30 Uhr) und Arnas Rumsevicius/Lukas Kazdailis aus Litauen (Donnerstag, 12 Uhr). Bergmann/Harms, die erstmals gemeinsam bei kontinentalen Meisterschaften dabei sind, gehen als Außenseiter in den Wettbewerb.

Bei den Frauen, die erst am Dienstag mit der Vorrunde starten, sind vier deutsche Duos dabei. Heißestes Eisen im Feuer sind die Weltranglistenersten Chantal Laboureur und Julia Sude. Insgesamt nehmen jeweils 32 Frauen- und Männer-Teams teil. Die Vorrunde wird in acht Vierer-Gruppen ausgespielt. Die Gruppensieger ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Zweiten und Dritten spielen noch eine Zwischenrunde zur Qualifikation für die Runde der letzten 16.

Ursprünglich waren zwei Männer-Teams des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) spielberechtigt. Doch nach dem Karriereende von Markus Böckermann und den daraus resultierenden Änderungen bei der Teamzusammenstellung verlor der DVV den zweiten Startplatz.