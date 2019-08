EM-Finale der Frauen 2021 in Wembley

Köln (SID) - Das Londoner Wembley-Stadion ist als Finalort der Frauen-Europameisterschaft 2021 ausgewählt worden. Das gab der englische Fußball-Verband FA bekannt.

2021 Finalort der Frauen-EM: Das Wembley-Stadion © SID

Neben dem Nationalstadion stehen acht weitere Stadien für das Turnier zur Verfügung. Darunter befinden sich in Brighton & Hove, Milton Keynes, Sheffield und Southampton gleich vier Arenen, die über 30.000 Zuschauern Platz bieten. Dazu wird in zwei kleineren Stadien in Manchester, einem weiteren in London und Rotherham gespielt.