EM-Mannschaftstitel erneut an russische Kunstturnerinnen

Glasgow (SID) - Titelverteidiger Russland hat sich zum fünften Mal bei den Europameisterschaften im Kunstturnen den Sieg im Mannschafts-Wettbewerb der Frauen gesichert. Die Vorjahressiegerinnen setzten sich bei den European Championships in Glasgow mit 165,195 Punkten vor Frankreich (161,131) und den Niederlanden (159,563) durch. Die deutsche Riege hatte am Donnerstag in der Qualifikation nach sechs Stürzen am Schwebebalken nur den zehnten Platz belegt und damit nicht die Medaillenentscheidung erreicht.

Angelina Melnikowa gewann mit dem russischen Team Gold © SID

Die europäischen Titelkämpfe der Frauen werden am Sonntag (15.30 Uhr/ZDF) mit den vier Gerätefinals abgeschlossen. Dafür haben sich die Kölnerin Sarah Voss (Köln) am Boden, die Stuttgarterin Kim Bui (Stufenbarren) sowie Weltmeisterin Pauline Schäfer aus Chemnitz am Schwebebalken qualifiziert.

Nach drei Ruhetagen werden die Europameisterschaften am 9. August mit den Wettbewerben der Männer fortgesetzt.