EM-Quali: Coman muss bei Frankreich-Spiel wegen Rückenschmerzen passen

Chisinau (SID) - Kingsley Coman vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat verletzungsbedingt auf seinen geplanten Startelf-Einsatz beim EM-Qualifikationsspiel von Weltmeister Frankreich in Moldau kurzfristig verzichten müssen. Der Mittelfeldspieler wurde kurz vor dem Anpfiff wegen Rückenproblemen durch Blaise Matuidi ersetzt.

Coman fehlt beim Frankreich-Spiel verletzungsbedingt © SID

Der 22 Jahre alte Coman steht erstmals wieder seit 16 Monaten im Kader der Franzosen. Der Offensivspieler laborierte in den vergangenen Monaten immer wieder an Verletzungen. Zuletzt hatte er wegen eines Muskelfaserrisses gefehlt und war erst kurz vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool wieder fit geworden.