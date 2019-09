EM-Quali: DFB-Frauen erwarten "hartes Stück Arbeit" in der Ukraine

Köln (SID) - Auf dem Weg zum Ticket für die EM 2021 in England müssen die deutschen Fußballerinnen ihre wohl härteste Prüfung bestehen. Vor dem zweiten Qualifikationsspiel am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) in der Ukraine warnte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: "Das ist ein Gegner, der uns physisch und fußballerisch sehr fordern wird." Auch Mittelfeldspielerin Sara Däbritz stellte sich "auf ein Spiel mit sehr viel Zweikampfhärte ein, das wird ein hartes Stück Arbeit".

Die DFB-Frauen spielen am Dienstag in der Ukraine © SID

Seit Sonntag, einen Tag nach dem lockeren 10:0 (5:0)-Auftaktsieg gegen Montenegro, bereitet sich der Rekordeuropameister in Lwiw auf das Duell vor. Die Ukraine, in der Weltrangliste auf Position 24 geführt, hatte die WM im Sommer in Frankreich nur knapp verpasst - und in der Qualifikation unter anderem einen 1:0-Heimerfolg gegen Schweden verbucht. Am späteren WM-Dritten war die deutsche Auswahl vor zwei Monaten im Viertelfinale (1:2) gescheitert.

Die weiteren Gegner des Olympiasiegers in der Gruppe I sind Griechenland und Irland. Die neun Gruppensieger sowie die drei besten -zweiten qualifizieren sich direkt für die EM.