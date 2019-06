EM-Quali: Kroatien siegt erneut nur knapp

Osijek (SID) - Vize-Weltmeister Kroatien hat in der EM-Qualifikation mit dem nächsten knappen Erfolg die Tabellenführung in Gruppe E übernommen. Die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic setzte sich am Samstag im heimischen Osijek gegen Wales mit 2:1 (1:0) durch und steht vorerst mit sechs Zählern an der Spitze.

Allen (l.) und Torschütze Perisic (r.) im Duell © SID

Zuvor hatte Kroatien nur einen mühevollen Sieg gegen Außenseiter Aserbaidschan (2:1) und eine Niederlage in Ungarn (1:2) zu verzeichnen.

Ein Eigentor des Walisers James Lawrence (17.) brachte in der ersten Hälfte die Führung für deutlich überlegene Gastgeber, bei denen in Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) und Josip Brekalo (VfL Wolfsburg) drei Bundesliga-Profis in der Startelf standen.

Der frühere Wolfsburger und Dortmunder Ivan Perisic (48.) traf kurz nach der Pause zum 2:0, David Brooks (77.) sorgte mit einem abgefälschten Schuss noch für den Anschlusstreffer. In der Schlussphase konnte auch der eingewechselte Schalker Rabbi Matondo die Niederlager der Waliser nicht mehr verhindern.