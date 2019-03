EM-Quali: Spanien und Italien gewinnen - Pleiten für Kroatien und Österreich

Cardiff (SID) - Nicht alle Favoriten haben sich am Wochenende in den Spielen der EM-Qualifikation durchgesetzt. Spanien und Italien feierten Siege, Vizeweltmeister Kroatien und Österreich blamierten sich.

Zlatko Dalic verlor mit Kroatien 1:2 in Ungarn © SID

Die beiden ehemaligen Fußball-Weltmeister Spanien und Italien haben sich zum Start der EM-Qualifikation keine Blöße gegeben, Vizeweltmeister Kroatien und vor allem Österreich blamierten sich dagegen am zweiten Spieltag.

Die hoch überlegenen Spanier setzten sich trotz einer Vielzahl vergebener Chancen mit 2:1 (1:0) gegen Norwegen durch, Italien besiegte weitestgehend problemlos Finnland mit 2:0 (1:0). Zuvor hatten die Schweiz und Schweden vor allem dank ihrer Bundesligaprofis ebenfalls Auftaktsiege gefeiert. Österreich unterlag dagegen 2:4 (1:2) in Israel mit Austria-Rekordnationalspieler Andreas Herzog auf der Trainerbank, Kroatien musste sich mit 1:2 (1:1) in Ungarn geschlagen geben.

In Israel war Dreifachtorschütze Eran Zahavy (34., 45., 55.) der Mann des Abends bei den Hausherren, für die zudem Munas Dabbur (66.) traf. Für Österreich, das zum Auftakt der Gruppe G 0:1 gegen Polen verloren hatte, waren die beiden Treffer des ehemaligen Bundesligaprofis Marko Arnautovic zu wenig.

In Budapest hatte Frankfurts Torjäger Ante Rebic (13.) die Kroaten in Führung geschossen, der Hoffenheimer Stürmer Adam Szalai glich in der 34. Minute für den Gastgeber aus. Mate Patkai gelang in der 76. Minute der Siegtreffer für die Ungarn.

Für das spanische Team von Trainer Luis Enrique waren Rodrigo (16.) und Sergio Ramos (70., Foulelfmeter) erfolgreich. Bei den Gästen stand der Berliner Bundesligaprofi Rune Jarstein im Tor, der nach dem 1:1-Ausgleich durch Joshua King (64., Foulelfmeter) den Strafstoß für die Gastgeber verursachte.

Nicolo Barella (7.) erzielte gegen Finnlands Bundesliga-Torhüter Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen) die frühe Führung für die Squadra Azzurra. Moise Kean (74.) entschied das Spiel auf Vorlage des ehemaligen Dortmunders Ciro Immobile. Freiburgs Vincenzo Grifo kam nicht zum Einsatz.

Die Spitzenposition in der Gruppe J teilen sich die Italiener mit Griechenland. Der frühere Europameister siegte 2:0 (1:0) in Liechtenstein, dahinter liegt Bosnien und Herzegowina nach einem 2:1 (1:0) gegen Armenien. Die Bosnier belohnten sich durch Rade Krunic (33.) und Deni Milosevic (80.) für einen engagierten Auftritt.

Vor dem Spiel gab es eine Ehrung für Starstürmer Edin Dzeko, der als erster Spieler seines Landes sein 100. Länderspiel bestritt. In Liechtenstein bewahrten Konstantinos Fortounis (45.+1) und Stuttgarts Anastasios Donis (80.) die Griechen vor einem Fehlstart.

Bei den Auftakterfolgen der Schweiz und Schweden standen gleich mehrere Bundesligaprofis im Mittelpunkt. Die Eidgenossen gewannen in der Gruppe D durch Tore des Stuttgarters Steven Zuber und des Mönchengladbachers Denis Zakaria in Georgien 2:0 (0:0), Schweden setzte sich in der spanischen Gruppe F dank des Mainzer Profis Robin Quaison 2:1 (1:0) gegen Rumänien durch.

Dem Mittelfeldspieler gelang nicht nur in der 33. Minute der Führungstreffer, der 25-Jährige bereitete auch sieben Minuten später den zweiten Treffer der Gastgeber durch Victor Claesson vor. In Ludwig Augustinsson (Werder Bremen) und Emil Forsberg (RB Leipzig) standen noch zwei weitere Bundesliga-Legionäre in der schwedischen Startelf. In einem weiteren Spiel der Gruppe setzte sich Malta 2:1 (1:0) gegen die Färöer durch.

In der georgischen Hauptstadt Tiflis brachte Zuber nach Vorarbeit des Schalkers Breel Embolo den Favoriten in der 56. Minute in Führung. Zakaria (80.) sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung. Bis zum 1:0 hatte sich der Weltranglisten-Achte gegen den 91. des FIFA-Rankings lange schwer getan. Erst nach der Führung gaben die Schweizer den Ton an.

Probleme hatte auch Gruppenkontrahent Irland. Jeff Hendrick stellte mit seinem Tor in der 49. Minute den 1:0 (0:0)-Erfolg beim krassen Außenseiter Gibraltar sicher.