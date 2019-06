EM-Qualifikation: Alaba fehlt Österreich in Nordmazedonien

Wien (SID) - Der österreichische Fußball-Nationalspieler David Alaba fällt für das EM-Qualifikationsspiel am Montag (20.45 Uhr/DAZN) in Skopje gegen Nordmazedonien aus. Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Samstag mitteilte, hat sich der 26 Jahre alte Kapitän beim 1:0-Sieg am Freitag in Klagenfurt gegen Slowenien eine Muskelfaserverletzung im linken Oberschenkel zugezogen.

David Alaba fehlt Österreich in Nordmazedonien © SID

Nach Angaben des Verbandes ist der Verteidiger von Rekordmeister Bayern München aus dem Teamcamp in Kärnten abgereist, um sich weiteren Untersuchungen zu unterziehen.