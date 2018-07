EM-Qualifikation: Handballer starten im Oktober in Wetzlar

Dortmund (SID) - Die deutschen Handballer starten in Wetzlar in die Qualifikation für die EM 2020. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop trifft in der dortigen Rittal Arena am 24. Oktober (19.00 Uhr) auf Israel. Das Länderspiel in Mittelhessen ist gleichzeitig die erste Partie der Auswahl des Deutschen Handballbundes in der WM-Saison.

Christian Prokops Team trifft im Oktober auf Israel © SID

"Dieses Spiel steht bereits ganz im Zeichen der WM 2019. Dafür werden wir unsere Trainingszeit intensiv nutzen. Wir schauen konsequent auf uns und freuen uns auf das Heimspiel in Wetzlar", sagte Prokop.

Wenige Tage nach dem Spiel in der Rittal Arena reist die DHB-Auswahl in den Kosovo (27./28. Oktober), wo das erste Auswärtsspiel der EM-Qualifikation auf dem Programm steht. Dritter Gegner in Gruppe 1 ist Polen. Jeweils der Gruppen-Erste und -Zweite sowie die vier besten -Dritten aller acht Gruppen sind für EM in Österreich, Schweden und Norwegen (10. bis 26. Januar 2020) qualifiziert.

Nach der Maßnahme im Oktober trifft sich die deutsche Nationalmannschaft Anfang Dezember zu einem Kurz-Lehrgang, ehe Ende Dezember die unmittelbare WM-Vorbereitung beginnt. Das WM-Eröffnungsspiel bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Donnerstag, 10. Januar 2019, gegen die Republik Korea in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.