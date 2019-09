EM-Qualifikation: Handballerinnen bezwingen Weißrussland

Coburg (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben ihre erste Pflichtaufgabe in der EM-Qualifikation gemeistert. Das favorisierte Team von Bundestrainer Henk Groener bezwang zum Auftakt in Coburg Weißrussland mit 40:30 (20:14) und machte einen ersten Schritt in Richtung Endrunde 2020 in Dänemark und Norwegen. Am Sonntag (19.15 Uhr) will die deutsche Mannschaft im Kosovo nachlegen.

Deutsches Team um Emily Bölk schlägt Weißrussland © SID

Gegen Weißrussland waren Kapitänin Kim Naidzinavicius und Emily Bölk mit jeweils sechs Treffern die erfolgreichsten Werferinnen. Das deutsche Team offenbarte gegen den Außenseiter aber auch Schwächen. In der Defensive fehlte zu oft der Zugriff, offensiv ließ Groeners Auswahl teilweise gute Möglichkeiten aus. Erst in der zweiten Halbzeit baute Deutschland den Vorsprung aus.

In der Anfangsphase hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) Probleme, in den Rhythmus zu finden. Es dauerte mehr als fünf Minuten, ehe Bölk der erste Treffer zum 1:2 aus deutscher Sicht gelang. Danach übernahm der Favorit zwar die Führung und setzte sich etwas ab, Groener bemängelte aber auch einige Nachlässigkeiten seiner Mannschaft. Nach der Pause sorgte das deutsche Team schließlich mit einem Fünf-Tore-Zwischenspurt für die Entscheidung.

Im zweiten Qualifikationsspiel im Kosovo peilt Deutschland den nächsten Sieg an, auf dem Weg zur EM geht es zudem gegen Slowenien. Groener möchte die Spiele auch nutzen, um sich auf die WM in Japan (30. November bis 15. Dezember) einzustimmen. Die Duelle mit Weißrussland und dem Kosovo hatte der 58-Jährige im Vorfeld als "zwei Gradmesser mit Blick auf die WM" bezeichnet.