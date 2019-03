EM-Qualifikation: Quaison trifft bei Schweden-Sieg

Stockholm (SID) - Der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft ist ein gelungener Start in der EM-Qualifikation geglückt. Das Team von Trainer Janne Andersson besiegte am ersten Spieltag der Gruppe F Rumänien mit 2:1 (2:0) und feierte damit eine erfolgreiche Generalprobe für das skandinavische Duell am kommenden Dienstag in Norwegen.

Robin Quaison trifft gegen Rumänien zum 1:0 © SID

Der Mann der ersten Hälfte war Bundesligaprofi Robin Quaison. Dem Mittelfeldspieler vom FSV Mainz 05 gelang nicht nur in der 33. Minute der Führungstreffer, der 25-Jährige bereitete auch sieben Minuten später das zweite Tor der Gastgeber durch Victor Claesson vor.

Nach der Pause ließ der WM-Viertelfinalist die Zügel etwas schleifen und kassierte prompt durch Claudiu Keserü (58.) den Anschlusstreffer. Rumänien musste am Ende aber nach zehn Spielen ohne Niederlage erstmals wieder als Verlierer den Platz verlassen.

In Ludwig Augustinsson (Werder Bremen) und Emil Forsberg (RB Leipzig) standen noch zwei weitere Bundesliga-Legionäre in der schwedischen Startelf.

In einem weiteren Spiel der Sechsergruppe setzte sich Malta im Außenseiterduell gegen die Färöer 2:1 (1:0) durch. Die Malteser mussten nach einer Roten Karte für Andrei Agius ab der 62. Minute in Unterzahl auskommen. Am Abend traf Gruppenfavorit Spanien auf Norwegen.