EM-Qualifikation der DFB-Frauen beginnt in Kassel gegen Montenegro

Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr erstes Spiel in der Qualifikation für die EM 2021 in England am 31. August (12.30 Uhr) in Kassel. Gegner im Auestadion ist Montenegro. Das teilt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit.

DFB-Frauen bei EM-Qualifikation gegen Montenegro © SID

"Unsere klare Vorgabe ist die direkte Qualifikation für die Europameisterschaft in England. Nach der Weltmeisterschaft werden die Spielerinnen erst einmal regenerieren, um dieses Ziel dann mit neuem Schwung anzugehen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die ihre Auswahl derzeit auf das WM-Achtelfinale am Samstag (17.30 Uhr/ZDF) in Grenoble gegen Nigeria vorbereitet.

Weitere Gegner des Rekordeuropameisters in der Qualifikationsgruppe I sind die Ukraine, Irland und Griechenland. Die Sieger der neun Gruppen sowie die drei besten Zweiten qualifizieren sich direkt für die EM. Die sechs weiteren Gruppenzweiten ermitteln in Play-offs die drei weiteren Teilnehmer.