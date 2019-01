EM-Qualifikation der Kunstturnerinnen in Dillenburg

Hamburg (SID) - Die Qualifikation der deutschen Kunstturnerinnen für die Europameisterschaften vom 10. bis 14. April im polnischen Stettin findet am 3. März (18.00 Uhr) im hessischen Dillenburg statt. Der Wettkampf ist gleichzeitig der Auftakt der diesjährigen Bundesliga-Saison. Das Ligafinale wird zusammen mit den Männern am 30. November in Ludwigsburg ausgetragen.