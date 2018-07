EM-Test der Kunstturner gegen Großbritannien, Frankreich, Schweiz

Hamburg (SID) - Ein Vierländerkampf gegen Großbritannien, Frankreich und die Schweiz am Samstag (13.00 Uhr) in Baiersbronn ist der letzte Test der deutschen Kunstturner vor den Europameisterschaften vom 9. bis 12. August in Glasgow. Die Titelkämpfe finden im Rahmen der erstmals ausgetragenen European Championships statt.

Marcel Nguyen wird die deutsche Riege anführen © SID

Angeführt wird die Riege der Gastgeber von Routinier Marcel Nguyen (Unterhaching), Olympiazweiter im Mehrkampf 2012 in London. Zur Mannschaft des Deutschen Turner-Bundes (DTB) gehören auch der Hannoveraner Andreas Toba, Andreas Bretschneider aus Chemnitz, der Berliner Philipp Herder, Nils Dunkel (Erfurt) sowie der Hallenser Nick Klessing.