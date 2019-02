EM-Zweite Lückenkemper läuft in Berlin auf Rang drei

Berlin (SID) - Gina Lückenkemper (Berlin) hat beim Indoor-ISTAF den Sieg verpasst. Die 100-m-Vizeeuropameisterin sprintete in Berlin über 60 m in 7,30 Sekunden auf Rang drei und blieb deutlich über ihrer persönlichen Bestzeit (7,11). Den Sieg holte die Britin Kristal Awuah in persönlicher Bestzeit (7,19), Zweite wurde die Tschechin Klara Seidlova (7,27).

Gina Lückenkemper lief in 7,30 Sekunden auf Rang drei © SID

"Ich habe mir ein bisschen mehr versprochen, doch ich hatte zu viele technische Fehler drin. Es hat nicht sollen sein", sagte Lückenkemper, die neuerdings für den SCC Berlin startet. "Berlin ist meine neue zweite Heimat", rief die deutsche Vorzeige-Athletin den 12.000 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena entgegen.