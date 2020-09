EM in Baku: European Gymnastics entscheidet am 5. Oktober

Hamburg (SID) - Der europäische Turnverband European Gymnastics (EG) wird am 5. Oktober entscheiden, ob die Kunstturn-Europameisterschaften ungeachtet der Coronavirus-Pandemie und der aktuellen politischen Spannungen zwischen Aserbaidschan und Armenien noch wie geplant im Dezember in Baku ausgetragen werden. Dies teilte EG am Montag mit.

Europa-Verband entscheidet am 5. Oktober über EM © SID

Ursprünglich sollten die europäischen Titelkämpfe im Frühjahr stattfinden. Sicher ist bereits, dass die gegebenenfalls bei der EM erzielten Ergebnisse nicht für die Olympia-Qualifikation gewertet werden.