EM in Budapest: Auftaktniederlage für deutsche Wasserballer

Köln (SID) - Die deutschen Wasserballer haben bei der Europameisterschaft in Budapest die erwartete Auftaktniederlage kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm war gegen den WM-Dritten Kroatien nach gutem Beginn chancenlos und verlor deutlich mit 9:17 (2:1, 2:6, 1:6, 4:4). Weitere Vorrundengegner sind am Donnerstag (10.00 Uhr) die Slowakei und am Samstag (18.30) Weltligagewinner Montenegro. Dieses Duell entschieden die Montenegriner mit 15:4 für sich.

Pleite für Ben Reibel und die deutschen Wasserballer © SID

Bis zum 3:3 im zweiten Viertel konnte die deutsche Mannschaft die Partie offen gestalten, dann setzte sich der Favorit deutlich ab. Marvin Restovic (3), Ben Reibel und Maurice Jüngling (je 2) sowie Julian Real und Denis Strelezkij erzielten die Treffer für die DSV-Sieben.

Deutschland müsste in der ungarischen Hauptstadt unter die ersten Acht kommen, um sich einen Platz beim Olympia-Qualifikationsturnier in Rotterdam (22. bis 29. März) zu sichern. Da aber bei einem Einzug in die Zwischenrunde Rekord-Olympiasieger Ungarn oder Vizeweltmeister Spanien warten, sind die Chancen aufs Viertelfinale eher gering. "Aber es könnte auch der neunte oder zehnte Platz reichen", spekuliert Stamm. In der Vergangenheit verzichteten Teams anderer Kontinente häufig auf ihre Olympia-Chance.