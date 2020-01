EM in Budapest: Wasserballer wahren Olympia-Chance

Köln (SID) - Die deutschen Wasserballer dürfen weiter auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio hoffen. Bei der EM in Budapest gewann das Team von Bundestrainer Hagen Stamm gegen Rumänien 15:10 (5:1, 2:5, 5:1, 3:3) und ist damit mindestens Zehnter. Im abschließenden Spiel um Platz neun trifft die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) am Freitag (13.00 Uhr) auf Georgien.

Hagen Stamm und sein Team hoffen weiter auf Olympia © SID

Eigentlich hätte das DSV-Team unter die ersten Acht kommen müssen, um sich einen Platz beim Olympia-Qualifikationsturnier in Rotterdam (22. bis 29. März) zu sichern. In der Vergangenheit verzichteten allerdings Teams anderer Kontinente häufig auf ihre Olympia-Chance. Die genaue Anzahl der Nachrückerplätze wird erst im Februar feststehen.