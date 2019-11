EM in Helsingborg: Zweiter Sieg für Curling-Männer

Köln (SID) - Zweiter Sieg für die deutschen Curling-Männer, zweite Niederlage für die Frauen: Skip Marc Muskatewitz (Rastatt) führte sein Team bei den Europameisterschaften in Helsingborg am Sonntag zum 6:4 gegen die Niederlande. Zum Auftakt am Samstag hatte die Auswahl des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) gegen England (9:8) gewonnen und gegen Norwegen (2:6) verloren.

Die Curling-Männer holen ihren zweiten Sieg © SID

Die Frauen um Skip Daniela Jentsch (Füssen) kassierten nach dem 5:6 gegen die Schweiz ein 5:7 gegen Russland. Am Sonntagabend (19.00 Uhr) geht es gegen die Gastgeberinnen und Titelverteidigerinnen aus Schweden.