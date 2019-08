EM in Rotterdam: Blum und Ehning im zweiten Umlauf

Rotterdam (SID) - Weltmeisterin Simone Blum mit Alice und der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning mit Comme il faut haben in der Einzelentscheidung der Springreiter bei der EM in Rotterdam den zweiten Umlauf erreicht. Beide blieben fehlerfrei in der Zeit und liegen auf den Plätzen vier und sieben in aussichtsreicher Position. Es führt der Brite Ben Maher mit Explosion.

Simone Blum erreicht den zweiten Umlauf © SID

Der Weltranglistendritte Daniel Deußer mit Tobago leistete sich im ersten Umlauf zwei Abwürfe und verpasste so das Finale der besten Zwölf. Der zweite Umlauf beginnt um 15.30 Uhr.