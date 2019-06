EOC beschließt: Europaspiele 2023 in Krakau

Minsk (SID) - Die Europaspiele 2023 finden wie erwartet in Krakau statt. Das beschloss das Europäische Olympische Komitee (EOC) am Samstag auf seiner Generalversammlung in Minsk. Die südpolnische Stadt unweit der tschechischen und der slowakischen Grenze hatte die einzige Bewerbung für die dritte Auflage des Multisport-Events eingereicht.

Die Europaspiele 2019 finden in Minsk statt © SID

Derzeit laufen in Weißrussland die zweiten Europaspiele. Insgesamt werden 15 Sportarten ausgeübt. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) ist mit 150 Athletinnen und Athleten am Start.