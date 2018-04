ESPN: Basketball-Talent Bonga meldet sich zum NBA-Draft

Frankfurt/Main (SID) - Basketball-Nationalspieler Isaac Bonga liebäugelt offenbar mit dem Sprung über den großen Teich. Der Aufbauspieler vom Bundesligisten Skyliners Frankfurt hat sich laut ESPN für den diesjährigen Draft der nordamerikanischen Profiliga NBA am 21. Juni angemeldet. Der 2,03 Meter große Bonga gilt als eines der größten Talente in Europa.

Isaac Bonga hat sich für den NBA-Draft angemeldet © SID

Scouts aus der NBA hatten den 18-Jährigen zuletzt immer wieder beobachtet. Schon mit 14 Jahren machte Bonga bei der U16-EM 2014 erstmals auf sich aufmerksam und überzeugte auch in seinen weiteren Einsätzen in den Junioren-Nationalteams des Deutschen Basketballbundes (DBB). Im Februar wurde der in Neuwied geborene Bonga im Rahmen der WM-Qualifikation erstmals in den A-Kader berufen und feierte gegen Serbien (79:74) ein erfolgreiches Debüt.

Der für seine Körpergröße sehr wendige Bonga, der sich in Frankfurt zu einer festen Größe im Bundesliga-Team entwickelt hat, ist auch als Flügelspieler einsetzbar. Bonga kam in der laufenden BBL-Saison 25 Mal zum Einsatz und spielte im Durchschnitt 22:07 Minuten, in denen er 5,7 Punkte, 3,1 Rebounds und 2,7 Assists erzielte.

Zuvor hatte sich bereits der Berliner Moritz Wagner für die diesjährige Talenteziehung angemeldet. Der 20-Jährige hatte Anfang April mit den Michigan Wolverines in der amerikanischen College-Liga NCAA das Finale erreicht und war erst dort am Favoriten Villanova Wildcats gescheitert. Wagner hatte sein Team mit herausragenden Leistungen ins Endspiel geführt.