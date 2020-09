ESPN: Coach D'Antoni verlässt die Houston Rockets

Köln (SID) - Starcoach Mike D'Antoni hat das Kapitel Houston Rockets geschlossen. Wie ESPN am Sonntag berichtete, gab der 69-Jährige bekannt, den zweimaligen Champion der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zu verlassen. "Es erfüllt mich mit tiefster Traurigkeit anzukündigen, dass die unglaubliche Reise in Houston jetzt endet und ich ein neues Kapitel aufschlage", heißt es in einem Statement des zweimaligen NBA-Trainer des Jahres, das ESPN vorliegt.

Mike D'Antoni ist nicht länger Coach der Houston Rockets © SID

Mike D'Antoni war im Viertelfinale der laufenden Play-offs mit 1:4 an den Los Angeles Lakers gescheitert. 2016 hatte er die Mannschaft aus Texas übernommen und kam auf eine Bilanz von 217:101 Siegen. 2018 erreichte Houston das Conference-Finale im Westen, scheiterte dort aber am späteren Champion Golden State Warriors.