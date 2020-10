ESPN: NFL-Superstar Newton positiv auf Corona getestet

Köln (SID) - Das Coronavirus hat nun offenbar auch den ersten Starspieler in der Football-Profiliga NFL erwischt. Cam Newton, Quarterback der New England Patriots, wurde nach ESPN-Informationen positiv getestet und fällt für das Topspiel am Sonntag bei Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs aus.

Wurde offenbar positiv auf Corona getestet: Cam Newton © SID

"Am späten Abend haben wir die Nachricht erhalten, dass ein Patriots-Spieler positiv auf COVID-19 getestet wurde. Der Spieler hat sich sofort in Quarantäne begeben", teilten die Patriots am Samstag mit: "Mehrere andere Profis, Trainer und Mitarbeiter, die in engem Kontakt mit dem Spieler standen, wurden heute negativ getestet."

Dass es sich beim Betroffenen um Newton handelt, bestätigte die Franchise nicht. Der 31-Jährige ist beim sechsmaligen Meister Nachfolger von Klubidol Tom Brady, der zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt ist.

Zuletzt hatte es bereits bei den Tennessee Titans zahlreiche Coronafälle gegeben. Das ursprünglich für Sonntag angesetzte Spiel des Klubs gegen die Pittsburgh Steelers wurde abgesagt und auf den 25. Oktober verschoben.