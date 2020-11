ESPN: Rippenbrüche und Lungenkollaps bei NFL-Star Brees

Köln (SID) - Star-Quarterback Drew Brees von den New Orleans Saints fällt mit einer schweren Verletzung für unbestimmte Zeit aus. Laut ESPN hat der 41-Jährige in der National Football League (NFL) am Sonntag beim Sieg gegen die San Francisco 49ers (27:13) mehrere Rippenbrüche auf beiden Seiten erlitten, zudem sei sein rechter Lungenflügel kollabiert.

Drew Brees wird für längere Zeit ausfallen © SID

Ersatzmann Jameis Winston hatte das Spiel auf der Quarterbackposition beendet. Für die Saints ist Brees' Ausfall ein harter Schlag: Die Franchise mit der Saisonbilanz von 7:2 gilt als Super-Bowl-Anwärter. Brees hält den Rekord für die meisten Pass-Touchdowns (565 gegenüber Tom Bradys 564) und Pass-Yards (79.612) in der Liga-Historie.