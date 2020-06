Eberl: "Können etwas Großartiges erreichen"

Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach will am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Amazon) beim SC Freiburg seine gute Ausgangsposition im Kampf um eine Champions-League-Platzierung erfolgreich behaupten. "Nach dem Sieg gegen Union Berlin gilt es nachzulegen", sagte Trainer Marco Rose am Donnerstag, "wir wollen weiter punkten. Wir sollten nicht über Tabellenkonstellationen reden, sondern nur darüber, was wir auf den Platz bringen. Wir müssen unsere Leistung bringen."

Max Eberl sieht Gladbach gut aufgestellt © SID

Auch Sportdirektor Max Eberl lobt die Verfassung der Fohlen, Woche für Woche am Leistungslimit zu spielen: "Dass wir um Platz drei und vier kämpfen, zeigt, welche Konstanz wir inzwischen erreicht haben. Wir sind der Underdog, der gegen die großen Vereine ankämpft." Aber die Aussichten für die Borussia seien gut. Eberl: "Wenn wir weiter konstant punkten, können wir etwas Großartiges erreichen."