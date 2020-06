Eccelestone ist sicher: RTL-Ausstieg hat mit Vettel zu tun

Köln (SID) - Der bevorstehende Ausstieg von RTL nach 30 Jahren Formel-1-Berichterstattung im Free-TV ist unter anderem eine Folge der Trennung von Sebastian Vettel und Ferrari. Diese Meinung vertrat der langjährige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone im Gespräch mit der Schweizer Tageszeitung Blick. "Der RTL-Rückzug aus der Formel 1 hängt mit Vettel zusammen", sagte der 89-Jährige: "Ohne ihn wird der Sender sein Live-Zugpferd verlieren." Vettel hat nach der im Mai verkündeten Trennung von Ferrari noch kein neues Cockpit gefunden.

Ecclestone (r.) rät Vettel, Ferrari zu verlassen © SID

Vettels Marschrichtung für die Saison 2020, die am 5. Juli in Spielberg beginnt, werde eindeutig sein, sagte Ecclestone: "Klar hat Sebastian jetzt nur ein Ziel, schneller als Charles (Leclerc, d. Red.) zu sein." Eine Stallorder könne man deshalb bei Ferrari vergessen: "Ich hoffe nur, dass sie mit Sebastian fair spielen."

Am Dienstag absolvierten Vettel und Leclerc in dem zwei Jahre alten Modell SF71-H Testfahrten auf der hauseigenen Ferrari-Strecke in Mugello. Vettel startete um 9.30 Uhr zu ersten Installationsrunden, nach ihm war Leclerc an der Reihe.