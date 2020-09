Edelhelfer Kämna rückt ins zweite Glied: "Werden an den Positionen schrauben"

Mont Aigoual (SID) - Der deutsche Radprofi Lennard Kämna stellt sich nach einem schwierigen Start in die 107. Tour de France auf eine neue Rollenverteilung beim Team Bora-hansgrohe ein. Der als Edelhelfer für Klassement-Hoffnung Emanuel Buchmann eingeplante Kämna ist nach einem Sturz zu Beginn der Frankreich-Rundfahrt noch nicht in Top-Form. "Wir werden an den Positionen schrauben", sagte der 23-Jährige im Ziel der sechsten Etappe am Mont Aigoual.

Kämna (l.) ist mit seiner Leistung unzufrieden © SID

Er glaube, dass er während der Etappen vorerst eine andere Rolle habe. "Ich werde früher von vorne fahren und die Jungs positionieren", sagte Kämna.

Körperlich fühle er sich noch nicht wie gewünscht. "Mir geht es nicht so gut. Ich habe keine Riesenprobleme auf dem Rad. Aber ich kann überhaupt nicht die Leistung abrufen, die ich gerne abrufen würde", sagte Kämna: "Ich bin eigentlich am Daueranschlag, wenn es bergauf geht. Ich bin gar nicht zufrieden wie es gerade bei mir läuft."