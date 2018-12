Edmonton verliert trotz Draisaitl-Tor - Kahun trägt Assist zu Blackhawks-Sieg bei

Edmonton (SID) - Trotz eines Treffers des deutschen Eishockey-Stars Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers im Rennen um die Play-offs in der NHL einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Kanadier unterlagen in der nordamerikanischen Profiliga den Vancouver Canucks mit 2:4. Für Edmonton war es bereits die vierte Niederlage in Serie, mit 39 Punkten liegen sie zwei Zähler hinter einem Play-off-Platz.

Draisaitl erzielte sein 17. Saisontor © SID

Draisaitl (23) traf im zweiten Drittel mit seinem 18. Saisontor zum Endstand (28.), zuvor hatte er bereits das erste Tor der Oilers durch Ryan Nugent-Hopkins vorbereitet (11.). Tobias Rieder (25) ging leer aus.

Eine Niederlage kassierte auch Nationaltorhüter Philipp Grubauer. Der 27-Jährige von den Colorado Avalanche wehrte zwar 33 Schüsse auf sein Tor ab, konnte das 1:2 bei den Vegas Golden Knights aber nicht verhindern.

Erfolgreicher verlief der Spieltag für Olympia-Silbermedaillengewinner Dominik Kahun (23), der einen Assist zum 5:2 seiner Chicago Blackhawks gegen Minnesota Wild beisteuerte. Kahun war an der Entstehung des zwischenzeitlichen 2:1 durch Brandon Saad (21.) beteiligt. Ex-Bundestrainer Marco Sturm (40) feierte als Assistenzcoach der Los Angeles Kings ein 2:1 gegen die Arizona Coyotes.