Effenberg contra Matthäus: "Mertesacker weiß, wovon er spricht"

Köln (SID) - Stefan Effenberg hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus für dessen Äußerungen zum Spiegel-Interview von Per Mertesacker kritisiert. "Ich glaube, dass Lothar Matthäus in einer Jugendakademie ein Riesenproblem hätte, weil er das gar nicht versteht. Oder nicht verstehen will. Das kann ja nur daran liegen, dass er sich nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt hat", schrieb Effenberg in seiner Kolumne beim Nachrichtenportal "t-online.de".

Stefan Effenberg kritisiert Aussage von Matthäus © SID

Matthäus hatte zuvor gefragt, wie Mertesacker seinen künftigen Job als Leiter der Jugendakademie des FC Arsenal ausüben wolle. Mertesacker hatte erklärt, in seiner Laufbahn unter dem immensen Druck im Fußball gelitten zu haben. Effenberg meinte daraufhin: "Natürlich kann Mertesacker den Job ausüben – und zwar in einer herausragenden Art und Weise. Er weiß, wovon er spricht."

Effenberg äußerte zu "hundert Prozent" Verständnis für Mertesacker. "Wenn man das abtut und sagt: 'Die verdienen ja auch Millionen.' Dann ist das ein Argument, dass mich ankotzt. Denn es handelt sich immer noch um Menschen", schrieb der Ex-Kapitän von Bayern München: "Was Per Mertesacker ausgesprochen hat, sollen Sportler nicht äußern dürfen, weil sie so teuer waren und Millionen verdienen? Das ist Quatsch, engstirnig und kleinkariert gedacht."