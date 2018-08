Effenberg schließt weiteren Trainer-Job in Deutschland aus

Köln (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg wird in Deutschland nicht mehr als Trainer oder Manager arbeiten. "Ein Engagement in Deutschland kommt für mich nicht mehr infrage", sagte der 50-Jährige, der am Sonntag als Experte im Sport1-Doppelpass seine Premiere feiert, dem SID.

Effenberg kann sich einen Job im Ausland vorstellen © SID

Grundsätzlich würde der frühere Kapitän von Bayern München allerdings gerne noch einmal bei einem Klub arbeiten: "Das Ausland würde mich noch reizen, ob als Manager oder als Trainer, kann ich nicht genau sagen. Das hängt von vielen Faktoren ab. Aber man hat seinen Trainerschein ja nicht umsonst gemacht. Es gibt viele schöne Länder, in denen ich mir eine Arbeit vorstellen könnte."

Seinen ersten Job als Trainer hatte Effenberg im Oktober 2015 beim Zweitligisten SC Paderborn übernommen, bei dem er im März 2016 aber vorzeitig gehen musste.