Effenberg vor CL-Finale: "Es gibt keinen Favoriten"

München (SID) - Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg geht im Finale der Champions League zwischen Bayern München und Paris St. Germain am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF, Sky und DAZN) von einer offenen Begegnung aus. "In diesem Spiel gibt es keinen Favoriten. Das wird ein Duell auf Augenhöhe – in allen Bereichen. Die haben schon beide enorme Qualität, wir dürfen uns auf ein richtig großes Fußballspiel freuen, mit vielen Offensivszenen", sagte der ehemalige Bayern-Profi im Interview mit Münchner Merkur und tz.

Effenberg warnt vor Lyons schnellen Gegenstößen © SID

Für den Champions-League-Sieger von 2001 habe der Sieg in der Königsklasse in diesem Jahr trotz des veränderten Modus aufgrund der Corona-Pandemie den gleichen Wert wie sonst auch. "Aber ich kann mir nicht vorstellen, was danach los sein wird. Wir hatten damals einen Riesenempfang, die ganze Stadt war auf den Beinen", sagte der 52-Jährige: "Allerdings spielt das für die Spieler jetzt auch überhaupt keine Rolle. Wenn du diesen Pokal hast, dann ist es das Größte, was es gibt."

Effenberg sieht gegen das Starensemble um Neymar und Kylian Mbappe vor allem die Defensivleistung als kritischen Punkt an. "Das, was Lyon hat liegen lassen, wird Paris bestrafen. Deswegen wird Bayern nicht so extrem pressen können. Und sie brauchen Jerome Boateng. Das ist für mich ein entscheidender Punkt für Sonntag. Die Abwehr muss stehen", sagte er: "Sollte Paris zu solchen Möglichkeiten kommen, werden sie die nicht liegen lassen. Die haben schon noch mal eine andere Qualität da vorne drin. Das ist eine Gefahr! Da muss Bayern aufpassen! Gegen Lyon hatten sie Glück – und Manuel Neuer. Das haben sie beides gebraucht."