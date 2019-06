Effenberg wird Sport1-Experte im DFB-Pokal

Köln (SID) - Der 35-malige Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg wird Experte von Sport1 bei den Übertragungen vom DFB-Pokal in der kommenden Saison. Der erste Auftritt des 50-Jährigen wird beim Livespiel zum Start in die erste Runde am 9. August sein. Das gab Sport1 auf den Screenforce Days 2019 in Köln bekannt.

Stefan Effenberg wird bei Sport1 den DFB-Pokal begleiten © SID

Der ehemalige Bayern-Kapitän ist bereits seit vergangener Saison als Experte im Sport1-Fußballtalk Doppelpass im Einsatz. "Ich habe mich in meiner ersten Doppelpass-Saison im Sport1-Team sehr wohl gefühlt. Deshalb habe ich sofort ja gesagt, als es darum ging, auch den DFB-Pokal zu begleiten", betonte Effenberg.

Sport1 wird pro Saison von der ersten Hauptrunde bis zum Viertelfinale je ein Pokal-Spiel live übertragen, also insgesamt vier. Alle Spiele sind weiter im Pay-TV bei Sky zu sehen. Die ARD hält Rechte an neun Spielen, unter anderem an den Halbfinals und am Finale.