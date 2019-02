"Effizienztabelle": Augsburg Meister, Bayern in Relegation

Frankfurt/Main (SID) - Der FC Augsburg ist deutscher Fußballmeister, Bayern München hat sich in der vergangenen Saison nur in die Relegation gerettet - jedenfalls laut der "Effizienztabelle" des Magazins Sponsors. Dabei hat das Magazin untersucht, welche Bundesligisten im Verhältnis zu ihren eingesetzten Mitteln eine erfolgreiche Saison gespielt haben und welche Klubs in Relation zum verwendeten Geld eher unterdurchschnittlich abschnitten.

Der FC Augsburg führt die "Effizienztabelle" an © SID

Auf Platz zwei hinter Augsburg lag der SC Freiburg, gefolgt vom FSV Mainz 05 und der TSG Hoffenheim. In die "Europa League" schafften es Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln. Den "Abstieg" mussten der VfL Wolfsburg und der Hamburger SV verkraften. Die Revier-Rivalen Schalke 04 und Borussia Dortmund belegten die Plätze 14 und 15.