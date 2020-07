"Egal, was passiert": PSG-Star Mbappe verspricht zu bleiben

Paris (SID) - Der französische Fußballstar Kylian Mbappe hat seinen Verbleib bei Paris St. Germain für die kommende Saison versprochen. Der 21-Jährige sagte am Dienstag nach dem Testspiel gegen Celtic Glasgow (4:0) bei beIN Sport: "Ich bin hier. Und ich bin auch in meinem vierten Jahr weiter Teil dieses Projekts." Trotz zahlreicher Offerten will der Angreifer 2020/21 für den französischen Meister spielen, "egal, was passiert."

Kylian Mbappe möchte weiterhin bei Paris SG spielen © SID

Mbappe war im Sommer 2017 für rund 145 Millionen Euro von der AS Monaco nach Paris gewechselt. Der spanische Meister Real Madrid wurde immer wieder mit dem Weltmeister von 2018 in Verbindung gebracht, Reals Präsident Florentino Perez hatte allerdings zuletzt versichert, dass die Königlichen in diesem Sommer keine teuren Transfers tätigen würden.