Eggert/Benecken schlagen Wendl/Arlt erstmals am Königssee

Königssee (SID) - Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben erneut ihre aktuelle Stärke demonstriert und die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) erstmals auf deren Heimbahn geschlagen. Eggert/Benecken gewannen am Samstag den Weltcup am Königssee mit gut drei Zehntelsekunden Vorsprung auf die Bayern und bauten damit die Führung in der Gesamtwertung aus.

Toni Eggert (l.) fällt nach einem Trainingsunfall aus © SID

Seit Januar 2010 hatten Wendl/Arlt jedes Weltcup-Rennen auf der Bahn am Fuße des Watzmanns gewonnen. "Wir waren uns nie sicher, ob es in unserer Karriere überhaupt möglich ist, die beiden hier am Königssee zu schlagen", sagte Eggert im ZDF: "Aber heute hat vieles gepasst."

Wendl gratulierte den Siegern, "jede Serie reißt mal, und heute war es so weit. Wir hatten im ersten Lauf auch ein bisschen Pech mit dem Schnee in der Bahn, aber es ist eben eine Freiluftsportart."

Im Klassement führen Eggert/Benecken (625) nun schon mit 109 Zählern Vorsprung auf Wendl/Arlt (516), die sich den zweiten Gesamtrang mit Thomas Steu/Lorenz Koller teilen. "Im Gesamtweltcup glaube ich nicht mehr an den Sieg, aber bei den Höhepunkten schon", sagte Wendl mit Blick auf die WM Ende Januar in Winterberg. Die Österreicher Steu/Koller wurden am Samstag Dritte, das dritte deutsche Duo Robin Geueke/David Gamm belegte den fünften Rang.