Eggestein: Internationaler Traum auch bei Werder möglich

Bremen (SID) - U21-Nationalspieler Maximilian Eggestein kann sich durchaus einen Verbleib bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen vorstellen. "Natürlich habe ich, wie jeder junge Spieler, den großen Traum, international zu spielen – mit einem großen Klub. Werder ist auch ein großer Klub. Und deshalb kann das auch hier passieren", sagte der 21-Jährige dem Sportbuzzer.

Eggestein kann sich einen Verbleib in Bremen vorstellen © SID

Der Rechtsfuß, dessen Vertrag in Bremen noch bis Juni 2020 läuft, verspüre aber "keinen Druck, in nächster Zeit etwas machen zu müssen". Es habe bereits vereinzelt Gespräche gegeben und die werde es auch in Zukunft noch geben, sagte Eggestein weiter: "Ansonsten heißt es erstmal: schauen, was in der Zukunft passiert."