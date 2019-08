Ehemalige NFL-Profis Kuhn und Vollmer kommentieren für DAZN

Köln (SID) - Die beiden ehemaligen Football-Profis Sebastian Vollmer und Markus Kuhn werden in der 100. NFL-Saison dem Kommentatoren-Team von DAZN angehören. Das teilte der Streaminganbieter am Freitag mit.

Sebastian Vollmer kommentiert künftig die NFL bei DAZN © SID

Vollmer, der mit den New England Patriots zweimal den Super Bowl (2015, 2017) gewann, und Kuhn, der als bislang einziger Deutscher in der NFL einen Touchdown erzielte, werden alle "Monday Night Football"-Spiele als Experten begleiten. Erstmals wird das Duo in der Nacht auf den 10. September (1.10 Uhr) beim Duell zwischen den Houston Texans und den New Orleans Saints im Einsatz sein.