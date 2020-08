Ehemaliger Bundesliga-Profi Jula verstorben

Köln (SID) - Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Emil Jula ist im Alter von nur 40 Jahren unerwartet verstorben. Das teilte sein ehemaliger Verein Energie Cottbus am Samstag mit. Der Rumäne lief in der Fußball-Bundesliga zwischen 2008 und 2011 100 Mal für die Cottbuser auf und erzielte dabei 29 Tore. In Deutschland stand er von 2011 bis 2013 außerdem beim heutigen Drittligisten MSV Duisburg unter Vertrag.