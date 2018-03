Ehemaliger DTM-Champions Scheider startet in ADAC GT Masters

Köln (SID) - Der ehemalige DTM-Champion Timo Scheider (Lochau) fährt in der kommenden Saison in der ADAC GT Masters für das BMW-Team Schnitzer. Teamkollegen des zweimaligen Meisters in der DTM sind Mikkel Jensen, Dennis Marschall sowie der Schwede Victor Bouveng. Die ADAC GT Masters startet am 13. bis 15. April in Oschersleben in die neue Saison.