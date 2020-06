Ehemaliger Draisaitl-Coach Fischöder neuer Trainer in Nürnberg

Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben am Freitag Frank Fischöder als neuen Cheftrainer präsentiert. Der 48-Jährige, der in den vergangenen Jahren in Mannheim im Nachwuchsbereich tätig gewesen war und unter anderem NHL-Superstar Leon Draisaitl betreute, folgt auf Kurt Kleinendorst. Er erhält einen Vertrag bis 2023.

"Von seiner Expertise werden nicht nur die Profis, sondern auch unser Nachwuchs profitieren", sagte Nürnbergs Sportdirektor Andre Dietzsch: "Wir wollen hier eine langfristige Identität und Philosophie etablieren, damit jeder Spieler weiß, dass er in Nürnberg ganzheitlich und nachhaltig gefördert, aber natürlich auch gefordert wird."