Ehemaliger Köln-Trainer Stöger neuer Coach von Austria Wien

Wien (SID) - Peter Stöger übernimmt für eine Saison wieder das Traineramt beim österreichischen Fußball-Erstligisten Austria Wien. Wie der Hauptstadtklub am Freitag mitteilte, behält der ehemalige Coach des 1. FC Köln und von Borussia Dortmund sein Amt als Sportdirektor und fungiert in der kommenden Saison als "General Manager Sport" nach englischem Vorbild.

Kehrt in Wien auf die Trainerbank zurück: Peter Stöger © SID

Nachdem Christian Ilzer seinen Vertrag als Trainer in Wien vor zwei Wochen überraschend aufgelöst hatte, entschied sich der 54-jährige Stöger nun, "in dieser schwierigen Phase diese Position für ein Jahr zu übernehmen". In die Entscheidungsfindung seien unter anderem die aktuelle budgetäre Situation, das unsichere Umfeld durch die Corona-Pandemie und die Vereinsstruktur eingeflossen, betonte Stöger.

Austria-Präsident Frank Hensel war froh, "dass Peter Stöger als international erfahrener Trainer diese Funktion übernimmt". Er stehe mit voller Überzeugung hinter dieser Lösung. Sie sei "die beste für den gesamten Verein".

Im vergangenen Sommer war Stöger als Sportdirektor in Wien angetreten. Als Coach hatte er bereits 2005 für ein knappes halbes Jahr und in der Saison 2012/13 die Verantwortung für die Austria getragen. Anschließend war er nach Köln gewechselt und mit den Rheinländern in die Europa League eingezogen. Zuletzt als Cheftrainer hatte Stöger von Dezember 2017 bis Juni 2018 bei Borussia Dortmund gearbeitet.