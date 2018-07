Ehemaliger Ruder-Weltmeister Kolbe wird 65

Hamburg (SID) - Der fünfmalige Ruder-Weltmeister Peter-Michael Kolbe feiert am Donnerstag (2. August) seinen 65. Geburtstag. Kolbe war in seiner aktiven Zeit einer der besten Einer-Ruderer der Welt. Im Jahr seines ersten WM-Titels 1975 wurde er zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt.

Peter-Michael Kolbe wird am Donnerstag 65 © SID

Bei Olympischen Spielen erwarb er sich allerdings den Ruf des "ewigen Zweiten". 1976 in Montreal und 1984 in Los Angeles verlor er jeweils das Finale gegen den Finnen Pertti Karppinen, 1988 in Seoul gegen den DDR-Ruderer Thomas Lange.

Nach seiner Karriere war Kolbe bis 1994 Sportdirektor des Deutschen Ruderverbandes (DRV). 1981 erhielt er das Silberne Lorbeerblatt, 1988 das Bundesverdienstkreuz, 2016 wurde er in die "Hall of Fame" des deutschen Sports aufgenommen. Heute lebt er in Lübeck.