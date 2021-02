Ein Mädchen: BVB-Profi Delaney wird Vater

Dortmund (SID) - Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Thomas Delaney ist Vater geworden. Michelle, die Ehefrau des dänischen Fußball-Nationalspielers, brachte am Donnerstag die gemeinsame Tochter zur Welt. "Das Leben erreicht seinen Höhepunkt. Danke für dieses Wunder, Michelle", schrieb Delaney bei Instagram.

Thomas Delaney ist Vater einer Tochter geworden © SID

Weil seine Frau in den Wehen lag, war der 29-Jährige am Dienstag nicht mit zum Champions-League-Spiel des BVB beim FC Sevilla geflogen. Ohne Delaney gewannen die Dortmunder das Achtelfinalhinspiel am Mittwochabend 3:2.