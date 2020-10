Ein weiterer Coronafall beim Giro d'Italia - Astana-Betreuer positiv

Berlin (SID) - Beim Giro d'Italia gibt es einen weiteren Coronafall. Wie der Veranstalter RCS Sport am Donnerstagmorgen mitteilte, wurde ein Betreuer des Astana-Teams positiv auf COVID-19 getestet. Für den Betroffenen wurden Quarantäne-Maßnahmen eingeleitet. Es ist der einzige Corona-Befund bei 484 Antigen-Tests, die am Dienstag und Mittwoch durchgeführt wurden. Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Rennens hat das Testergebnis nicht.

Ein Betreuer des Astana-Teams wurde positiv getestet © SID

Die sich verschärfende Pandemie zwingt die Organisatoren dennoch zum Umdenken. Die finale Bergetappe am kommenden Samstag führt aufgrund behördlicher Vorgaben nicht wie geplant durch Frankreich. Statt den 2744 m hohen Colle dell'Agnello sowie den von der Tour de France bekannten Col d'Izoard beinhaltet die 20. und vorletzte Etappe nun drei Auffahrten zum Zielort Sestriere. Die 103. Italien-Rundfahrt soll am kommenden Sonntag in Mailand enden.