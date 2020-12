Eindhoven schließt zu Ajax auf - Max trifft

Eindhoven (SID) - Ex-Meister PSV Eindhoven hat in der niederländischen Ehrendivision auch dank Philipp Max zu Spitzenreiter Ajax Amsterdam aufgeschlossen. Eindhoven besiegte mit Rio-Weltmeister Mario Götze und Max in der Startelf VVV Venlo 4:1 (1:1) und hat wie Ajax 33 Punkte auf dem Konto. Der Titelverteidiger kann am Mittwoch mit einem Sieg bei Willem II Tilburg aber wieder um drei Zähler davonziehen.

Philipp Max trifft per Elfmeter bei Eindhoven-Sieg © SID

Nationalspieler Max verwandelte einen Foulelfmeter (34.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Eindhoven. Den Führungstreffer von Olivier Boscagli (49.) bereitete der ehemalige Augsburger vor. Der ehemalige Hamburger und Münchner Adrian Fein (90.+2) traf kurz nach seiner Einwechslung zum Endstand. Cody Gakpo (58.) hatte das 3:1 erzielt.